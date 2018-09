Manchmal macht ein unerwartetes Wiedersehen noch mehr Freude als ein geplantes. Ich hatte nicht damit gerechnet, Sea of Solitude auf der EA-Pressekonferenz der E3 zu sehen, war dann aber sehr positiv überrascht. Denn über das Spiel hatten wir schon 2016 berichtet.

Damals hatte EA das Spiel von Cornelia Geppert und ihrem Team Jo-Mei Games als Teil der EA Originals angekündigt. Im Rahmen dieses Programms unterstützt EA Indie-Entwickler. Sie selbst hat ihr Projekt jetzt der Weltöffentlichkeit vorgestellt und war dabei sichtbar nervös, was ihr aber durchaus Sympathiepunkte einbrachte:

deutsche, die sehr angestrengt englisch sprechen, gehören zu den schönsten dingen der welt. #E32018 #EAPLAY — Lisa Ludwig (@Antialleslisa) 9. Juni 2018

In Sea of Solitude verwandeln sich Menschen in Monster, wenn sie zu lange einsam sind. Das ist jetzt Kay passiert und sie muss andere Monster treffen, um vielleicht wieder zu einem Mensch zu werden. 2016 ist das Spiel mit „Silent Hill treffe auf Studio Ghibli“ beschrieben worden. Und das klingt auch zwei Jahre und eine Pressekonferenz später noch sehr spannend.