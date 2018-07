Sandbox-Spiel My Time at Portia erscheint auch für Konsolen

Das wunderschöne Sandbox-PRG My Time at Portia von Team 17 und Entwickler Pathea Games ist gestern in das Steam Early Access-Programm gestartet. Im gleichen Zug kündigte der Publisher eine Konsolenumsetzung an, welche im Laufes des Jahres erscheinen soll.

My Time at Portia weist auf den ersten Blick einige Parallelen zum gefeierten Indie-Hit Stardew Valley auf, kommt allerdings mit einer 3D-Grafik und einigen Alleinstellungsmerkmalen daher.

So dürft ihr auf eurem Bauernhof eigenes Getreide anbauen, Tiere aufziehen und aus dem leeren Waldgebiet um euer Haus einen idyllischen kleinen Bauernhof machen. My Time at Portia bietet einen neuartigen Zugang zur Landwirtschaft: Du kannst Pflanzkästen und halbautomatische Bewässerungssysteme nutzen.

Euer Haus dürft ihr zudem mit eigens erstellten Möbeln und Dekogegenständen individualisieren. Die Stadt ist voll von buntgemischten und unvergesslichen Charakteren, alle mit ihren eigenen, spannenden Geschichten, energiegeladenen Persönlichkeiten und einzigartigen Verhaltensweisen. Nimm dir die Zeit, sie alle kennenzulernen – wer weiß, vielleicht liegt Romantik in der Luft?

Auch Erkundung und Kampf sind wichtige Bestandteile des Spiels: Grabe dich tief in die uralten Ruinen und Dungeons von Portia. Baue Ressourcen ab und entdecke, was unter dem scheinbar friedlichen Land lauert. Es ist gefährlich, unvorbereitet zu sein … Sei ausgerüstet, um furchterregenden Monstern und tödliche Bossen entgegenzutreten, die zwischen dir und den Geheimnissen von Portia stehen.

Zudem dürft ihr eure Figur in bester RPG-Manier mit neuen Fähigkeiten aufwerten und stärker machen.

Portia ist ein bereicherndes und lebendiges Erlebnis, vollgepackt mit unterhaltsamen Aktivitäten! Wie wirst du deine Zeit verbringen? Wirst du versuchen, etwas zu kochen? Du könntest deine neuen Freunde zu einer Runde Schere-Stein-Papier herausfordern oder wie wäre es mit etwas Sparring für die Mutigeren? Du hast die Wahl! Es gibt tonnenweise Minispiele, Reiten auf Tieren und Feste zu feiern. Oder vielleicht willst du dich einfach entspannen und den Nachmittag mit Angeln verbringen? Es liegt an dir, wie du deine Zeit in Portia verbringst!

My Time at Portia wird im Laufe des Jahres 2018 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.