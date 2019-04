Um die nahende Veröffentlichung zu feiern, hat Deep Silver einen neuen Trailer zu Saints Row: The Third – The Full Package veröffentlicht. Saints Row: The Third – The Full Package erscheint am 10. Mai für Nintendo Switch und bietet in der „Deluxe-Variante“ folgende Inhalte:

– Ein Set Saints Row Analog Stick Thumb Grips für mehr Kontrolle

– Ein doppelseitiges A2-Poster mit dem ikonischen Saints Row: The Third-Artwork

– Ein lila Mikrofaser-Tuch mit dem Saints Row: The Third-Logo

– Zwei Sticker-Sets mit Symbolen aus der Welt von Saints Row: The Third

– Drei doppelseitige Lithographien mit sechs Abbildungen der beliebtesten Charakteren von Saints Row

– Doppelseitiges Inlay mit alternativem Artwork, um das Aussehen der Box-Verpackung zu ändern

– Deluxe-Hülle für die Spielverpackung mit dem Original-Artwork von 2011 für noch mehr Nostalgie

Quelle: Deep Silver