Das ist überraschend: Deep Silver Fishlabs hat auf Twitter angekündigt, dass es eine Portierung von Saints Row: The Third für die Nintendo Switch geben wird. Ein Release ist allerdings noch nicht bekannt. Ein wenig verwunderlich ist es zudem, dass sich Deep Silver mit The Third für den dritten Teil der Serie entschieden hat, obwohl Saints Row 4 und Saints Row: Gat out of Hell die neuesten Ableger der Reihe sind.

We're happy to announce that @SaintsRow: The Third is coming to #NintendoSwitch! More info to be revealed in due course #gamescom pic.twitter.com/rvGyqEmANi — Deep Silver UK (@DeepSilverUK) August 21, 2018

Trashiger als GTA

Im Grunde genommen handelt es sich bei Saints Row um ein Action-Titel, welcher stark an Grand Theft Auto von Rockstar erinnert. Während zu Beginn der Reihe noch das Gang-Leben im Vordergrund stand, ist die Serie mit jedem Ableger immer mehr ins trashige abgedriftet, was durchaus nicht jedermanns Sache ist.

