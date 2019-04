Der Offizielle Twitteraccount von Rocket League gab heute neue Details zum Rocket Pass 3 bekannt. So kann die Jagd nach den Items am 17.04. beginnen und findet am 29.07 seinen Abschluss. Neben dem Gratis Pass welcher mehr als 20 Items beinhaltet wird es natürlich auch einen Premium Pass geben. Dieser gewährt euch einen anfänglichen EP Bonus von +50% darüber hinaus gibt es zusätzlich noch 70 verschiedene Items zu ergattern. Neu sind die Challenges diese erstrecken sich über alle Spielmodi und ermöglichen euch ein noch schnelleres aufleveln des Passes. Die Challenges werden wöchentlich erneuert um mehr Abwechslung beim grinden zu schaffen. Der Preis beläuft sich wie bei beiden Vorgängerpässen auf 10 Keys welche im jeweiligen Onlineshop erworben werden können. Seid ihr jenseits von Level 70 angekommen sind die Passitems wieder in ihren zertifizierten und gefärbten Varianten erhältlich.

#RocketPass3 is almost here! Check out everything you can expect from the next Rocket Pass this month, and how our all-new Challenge System works: https://t.co/WhxpTB92sN pic.twitter.com/JsI5SkD7Po

— Rocket League (@RocketLeague) 9. April 2019