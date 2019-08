Rocket League Season 12 Update

Es ist wieder so weit und eine neue Rocket League Saison steht in den Startlöchern. Am 27.08.2019 um 3 PM UTC (17:00 in Europa) endet die Saison und Saison 12 beginnt 2 Stunden danach. Wie immer wird es einige Neuerungen, als auch die erspielten Belohnungen geben. Außerdem wird mit dem Update der Grundstein für den Rocket Pass 4 gelegt welcher am Folgetag starten soll. Zum Rocket Pass werden in den nächsten Wochen weitere Infos kommen.

Als weitere Neuerung kommt eine Art Torjubel-Feature ins Spiel. Wird ein Tor erzielt könnt Ihr eurem Mitspieler ein „High Five“ bzw. „Low FIve“ geben indem Ihr in der Luft oder am Boden mit ihm kollidiert.

Die nächste Änderung betrifft den Sound des Spiels. So soll der neue Audio-Mix die HDR-Technik nutzen. Dadurch werden unwichtige Geräusche wie das Publikum zeitweise leiser, wohingegen wichtigere Töne lauter wirken sollen. Hierzu gib es ein Entwickler Interview.

Als letzten Punkt wären da noch die Saisonbelohnungen zu nennen. Diese gibt es dieses mal in Form eines Boosts. Wie immer erhalten die Spieler den Boost Ihres Ranges und die der darunter liegenden Ränge. Grand Champions erhalten zusätzlich den Titel „Season 11 – Grand Champion“. Ebenso erhalten Grand Champions in den Extra Modi einen dementsprechenden Titel.

