Vor wenigen Stunden hat der offizielle Twitter Acount von Rocket League ein offizielles MLB Fanpaket angekündigt. Die MLB ist die Major League Baseball, welche die höchste Baseball Liga in den USA darstellt. Im Fanpaket sind neben Flaggen auch Topper und Spielerbanner und ein Baseball Boost enthalten um eure liebe zu eurem Lieblingsteam zum Ausdruck zu bringen.

Take me out to the ballgame! The @MLB Fan Pack hits the field on March 25. Watch the trailer: https://t.co/l5EAdBgMiM pic.twitter.com/cMUAPYh9Ht

— Rocket League (@RocketLeague) 19. März 2019