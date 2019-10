Rocket League Haunted Hallows startet heute

Heute ist es so weit und das Haunted Hallows Event startet in Rocket League. Wie üblich werdet Ihr nach jedem Match mit der neuen Währung belohnt. Dieses mal erhält man Candy-Corn um sich neue Ingame-Items zu erwerben. Gleichzeitig geht Psyonix eine Kooperation mit Netflix und Stranger Things ein, wodurch einige neue Items dieses Thema inne haben. Für 120 Candy Corn könnt Ihr euch unter anderem einen Stranger Things Rocket Boost freischalten. Des Weiteren wird es wieder Goldene Kürbisse geben welche ein Item aus der Beschleuniger, Geschwindigkeit oder Sieger Crate beherbergen. Das Event wird am 11.11.2019 enden.

Dieses Video ansehen auf YouTube

Patchnotes:

Eine Party-Up Funktion wurde zum Post-Game-Menü hinzugefügt um eine Gruppe mit euren zufälligen Mitspielern zu eröffnen.

Es wurden Items für Complexity und Spacestation Gaming für den Esport Shop hinzugefügt.

Monstercat-Antennen von: Habstrakt, Half an Orange, Juelz, Slushii, Tails, Throttle, Tony Romera hinzugefügt.

Farmstead (The Upside Down) Eventdesign für Onlinematches verfügbar

Quick Play Button im Hauptmenü hinzugefügt. Diese Option sucht ein Spiel in den Playlists und der Serverregion die Ihr in eurer letzten Spielsession ausgewählt hattet. Für neue Spieler wird ein 3v3 Standard unranked Match gesucht.

Team-Colored Boost Meter wurde in die Optionen eingeführt. Dadurch hat die Boostanzeige eure Teamfarbe.

News Panel neu designed

Bug Fixes: (Farmstead) Arena framework no longer obscures view of the ball when Invisible Goalposts are enabled Player Cam in Spectator Mode now works as intended Fixed a stability issue with rapidly scrolling trough the Preset list in the post-game lobby Guardian GXT holographic trim now changes with Paint Finish Fixed a bug with the Rear View Camera angle not working during Goal Replays or on Victory Screens Ball Indicator now works correctly on Throwback Arena Animation for Special Edition Wheels no longer resets while previewing oother equipped items in the Garage Adjusted alignment on the „Plosion“ Decal for Mudcat GXT Decals on the default Mudcat GXT Car Body now tied to Accent Color in Paint Finish Main Menu’s bottom UI no longer present in certain menus after selecting the „Open Now“ option



