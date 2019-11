Riverbond erhält Releasetermin

Das Entwicklerstudio Cococucumber gibt bekannt, dass der Dungeon Crawler Riverbond (PS4, Xbox One, Switch) am 10.12.2019 für die Nintendo Switch erscheint. Der Titel wird für 21,99 € im EShop erhältlich sein.

Riverbond ist ein lustiges als auch rasantes Abenteuerspiel in einer tollen Voxel-Welt. Ihr könnt euch mit bis zu vier Spielern im Couch-Koop auf die Reise machen und Abenteuer erleben. Ihr bereist die Welt in heldenhafter Manier, erledigt Missionen und kämpft gegen süße Feinde. Zertrümmert die Welt in kleine Würfel und werdet mit euren Freunden zu den neuen legendären Helden von Riverbond.

Ein Ritter hat die Anführer der Acht Welten gefangen genommen und sorgt wie soll es anders sein, für Chaos. Begebt euch auf euren Abenteuern durch wunderschöne und handgearbeitete Klötzchenwelten. Helft den putzigen Bewohnern und besiegt das böse. Natürlich könnt Ihr einiges freischalten, so gibt es selbstverständlich verschiedene Waffen, neue Skins für Rüstungen als auch Power-Ups. Gut ausgerüstet kämpft Ihr euch in guter Hack-and-Slay Manier durch die Gegner.

Gespielt wird alleine oder im Couch-Koop welcher zu jedem Zeitpunkt betreten werden kann. Wir der Bosskampf zu schwer ladet einfach Freunde ein und besiegt die Widersacher gemeinsam. Habt Ihr euch ausgerüstet könnt Ihr natürlich auch für Chaos sorgen. Ballert Scharen von Feinden nieder, oder bringt einen Voxel-Turm mit einem Hieb zum Einsturz.



Riverbond soll neben einer Auswahl von über 50 Waffen auch eine Vielzahl an niedlichen sowie tödlichen Feinden und Bossen bieten.

