Milestone hat das Motorrad-Rennspiel RIDE 3 offiziell angekündigt. Der Racer soll am 08. November für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

RIDE 3 hat sich besonders in Sachen Realismus, Individualisierung und Inhaltsvielfalt verbessert: Es ist ein realistischer und mit Adrenalin bepackter Titel, der denen gewidmet ist, die süchtig nach Motorrad-Rennen sind.

Mit einem vollständig überarbeiteten Spielerlebnis und der Unreal Engine 4 als Herz von RIDE 3, bringt der Titel neue Features und Elemente mit sich. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Strecken, um alle Geschmäcker und Bedürfnisse der Spieler abzudecken: Beispielsweise GPs und „Supermoto“-Strecken für diejenigen, die sich wie professionelle Fahrer fühlen wollen. Wer auf den kultigsten Plätzen der Welt fahren will, kann die Land- und Stadt-Circuits ausprobieren oder sich in Straßenrennen auf Straßen-Circuits messen. Wer auf gerader Strecke richtig Gas geben will, kommt im Beschleunigungsrennen auf seine Kosten.

Die Features von RIDE 3: