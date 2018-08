Zu Capcoms kommenden Remake des Horror-Klassikers Resident Evil 2 ist nun ein neues Gameplayvideo aus Fernost aufgetaucht, dass gut eine Stunde Eindrücke aus dem Titel liefert. Aufgezeichnet wurde das Material während eines Live-Streams auf der ChinaJoy.

Resident Evil 2 Gameplay

Resident Evil 2 wird am 25. Januar 2019 für PlayStation 4 und Xbox One in Europa erscheinen.

Quelle: Gamefront