Capcom hat auf der SDCC 2018 eine coole Resident Evil 2 Collector’s Edition angekündigt, die zusammen mit dem Spiel am 25. Januar 2019 erscheinen wird. Bislang erfolgte die Ankündigung allerdings nur für die USA, wo die Resident Evil 2 Collector’s Edition bei Gamestop und EBGames für 199,99 US-Dollar erhältlich sein wird.

Die Inhalte der Resident Evil 2 Collector’s Edition

– Spiel Resident Evil 2

– Deluxe Verpackung

– Extra DLC Card

Leon Kostüm: „Arklay Sheriff“

Leon Kostüm: „Noir“

Claire Kostüm: „Military“

Claire Kostüm: „Noir“

Claire Kostüm: „Elza Walker“

Deluxe Weapon: „Samurai Edge – Albert Model“

Klassische Musik „Original Version – Soundtrack Swap“

– Leon S. Kennedy (R.P.D. Version) Figur

* Eine hochwertige 12-Zoll-Figur von Leon an seinem ersten Tag in seiner neuen RPD-Polizeiuniform.

– „Ben’s File“ Artbook

* Ein 32-seitiges Buch von Ben Bertolucci, einem freien Journalisten, der in Resident Evil 2 auftritt. Dieses enthält Fotos und Dateien, die Ereignisse nach der Tragödie von Raccoon City dokumentieren

– Digitaler Soundtrack

* Ein Gutscheincode für ein 25-Track-Album mit neuen Songs aus dem Remake von Resident Evil 2 sowie einer Auswahl von Arrangements aus dem Originalspiel.

– „R.P.D.“ Renovation Design Poster

* Ein an Baupläne erinnerndes Schaubild zeigt, wie das Gebäude bei den Arbeiten 1969 vom Museum zur Polizeieinrichtung umgebaut wurde.

Neues Artwork & Packshot zu Resident Evil 2 mit Easteregg!

Zudem präsentierte Capcom noch ein neues Artwork mit Claire sowie den Packshot, mitsamt einem coolen Easter Egg: Das Nummernschild von Claires Motorrad zeigt den Erscheinungstermin des amerikanischen Original-Resident Evil 2 – den 21.01.98.