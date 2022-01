Nintendo beschert allen Kirby-Fans einen guten Start in das Jubiläumsjahr des kleinen rosafarbenen Knödels. Das 3D-Jump-’n’-Run Kirby und das vergessene Land wird am 25. März 2022 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen und präsentiert sich in einem neuen Trailer. Im Zuge der Ankündigung wurde zudem bekannt, dass der Titel über einen lokalen Zwei-Spieler-Modus verfügen wird. Hier kann ein Mitspieler die Kontrolle über Waddle-Dee übernehmen und Kirby bei seinem Abenteuer unterstützen.

Kirby und das vergessene Land kann ab sofort auch bei Amazon.de* vorbestellt werden.

Quelle: PM Nintendo DE

