Gestern hat Rockstar Games das erste offizielle Gameplay-Video von Red Dead Redemption 2 veröffentlicht. Das Western-Abenteuer wird auf der PS4 Pro in 4K Auflösung dargestellt, was der Entwickler gegenüber USGamer bestätigt hat.

Sony selbst hatte den Trailer mit dem Schriftzug „Captured entirely from in-game footage on PlayStation 4 Pro, watch this introduction to Red Dead Redemption 2’s gameplay in 4K“ beworben, während Microsoft die Beschriftung minimal geändert hat – der Hinweis auf die PS4 Pro fehlte natürlich.

Das deutet darauf hin, dass der Trailer auf allen Systemen von der PS4 Pro stammt, was Rockstar gegenüber USGamer nun auch bestätigt hat. Demnach wird Red Dead Redemption 2 auf der PS4 Pro in einer 4K Auflösung dargestellt, es ist allerdings davon auszugehen, dass auch die Xbox One X Version in Ultra HD laufen wird.

Microsoft hingegen gibt auf der offiziellen Spieleseite an, dass Red Dead Redemption 2 „Xbox One X Enhanced“ sein wird, doch welche Vorteile dort gegeben sein werden, werde erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Wie dem auch sei: Der 26. Oktober kann nicht früh genug kommen.