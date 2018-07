Die Hi-Rez Studios geben bekannt, dass der große Fortnite-Konkurrent Realm Royale in Kürze in die geschlossene Konsolen-Beta starten wird. Die Anmeldungen für den kostenlosen Battle-Royale-Shooter sind ab sofort für PS4 und Xbox One möglich.

Über Realm Royale

Erkunde eine prächtige Fantasiewelt in Realm Royale: Bist du ein Krieger, Assassine oder Magier? Wähle deine Klasse und erbeute fantastische Waffen und magische Fertigkeiten, um deinen persönlichen Champion zu erschaffen. Schwing dich auf dein Pferd und mach dich auf die Hufe, um den tödlichen Nebel auf Distanz zu halten.

Wähle vor jedem Match eine von fünf Klassen mit einzigartigen, spielbestimmenden Fertigkeiten. Werde zum Krieger, leere einen Schildtrank und stürze dich mit einem Sprung mitten ins Gefecht. Gleite als Magier durch die Lüfte und schleudere Feuerbälle auf deine Feinde.

Erlege deine Gegner als Jäger mit einem präzisen Bogenschuss. Stelle als Ingenieur Geschütztürme und Schilde auf. Oder teleportiere dich als Assassine auf Hausdächer und nimm deine Gegner mit einem Scharfschützengewehr ins Visier.

Ob traditionell mit Schrotflinte und Gewehr oder fantastisch mit Eisstab, Schwert und Armbrust – du hast die Wahl. Um den Sieg zu erringen, musst du dir die auf der Insel verstreuten Schmieden zunutze machen und dort legendäre Waffen anfertigen. Aber Vorsicht: Während deine Waffe gefertigt wird, könnten Feinde aus dem Hinterhalt angreifen.