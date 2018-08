Rainbow Six Siege – Infos zu Operation Chimera und Trailer zu Outbreak

Das dritte Jahr von Rainbow Six Siege steht an und auch in diesem Jahr wird es wieder vier neue Seasons geben. Den Anfang macht dabei Operation Chimäre, welche während des Rainbow Six Siege Invitational vom 13. bis zum 18, Februar in Montréal, Kanada vorgestellt werden soll.

Abwehr von CBRN-Waffen

Schon vorab wurde ein Bild und erste Informationen über die ersten beiden neuen Operator veröffentlicht. Dementsprechend sollen sie zu einer Einheit zur Abwehr von CBRN- Waffen gehören (C – chemisch, B – biologisch, R – radiologisch, N – nukleare).

Der erste Operator soll aus Frankreich stammen und mit einer neuartigen Drohne hantieren, um eine Zone zu sichern und zu halten. Dabei könnte es sich um einen Verteidiger handeln, der ähnlich wie Echo agiert.

Als zweiten Neuzugang handelt es sich offenbar um eine russische Wissenschaftlerin, welche mit selbstauflösenden Nanobots verschiedene Anwendungen hervorruft. Wie die Fähigkeiten der Bots aussehen, ist noch nicht bekannt. Man spekuliert auf Reddit allerdings, dass sie in der Lage ist sich und ihrem Team einen Adrenalin-Boost zu verabreichen.

Kooperatives Outbreak-Event in den Startlöchern

Neben den neuen Operator, soll auch noch ein neues kooperatives Event erscheinen. Dieses hört auf den Namen „Outbreak“ und ist mit drei Spielern spielbar. Der Gegnertyp ist dabei noch nicht gezeigt wurden, man ging aber von Zombies oder Mutanten aus. Ein neuer Trailer bringt aufgrund eines Raumschiffes auch noch Aliens mit ins Spiel.

Das Event soll vom 06. März bis zum 3. April laufen und wird zudem noch auf der Six Invitational 2018 enthüllt. Während des Events wird es exklusive Ausrüstungsgegenstände zum Freischalten geben. Hinzukommen noch Outbreak-Kisten, welche ihr kostenpflichtig kaufen könnt.

