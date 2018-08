Rainbow Six Siege: Begleitet die deutschen Profis auf dem Weg nach Paris!

Am kommenden Wochenende steigt mit dem Six Major Paris das Mega-Event im Rainbow Six Siege-eSports. Deutschland wird von Team OrgLess vertreten, denen Ubisoft heute ein neues Video widmet. Aufmerksame Zuschauer bekommen zudem die Chance, bei einem Gewinnspiel eine der neuen Chibi-Figur der Six Collection Serie 2 zu gewinnen.

Die beiden OrgLess-Spieler Niklas „KS“ Massierer und Lukas „Korey“ Zwingmann geben in dem Video einen Einblick in ihre Trainingsroutine und erklären, wie sie sich auf das Six Major vorbereiten und mit welcher Erwartung sie in die französische Hauptstadt reisen.

Auf dem Six Major Paris kämpfen 16 Teams um ein Preisgeld von 350.000 US-Dollar. Nach einer intensiven Gruppenphase vom 13. bis 15. August stehen sich die acht Qualifikationsteams während der Endphase vom 17. bis 19. August gegenüber. Das große Finale findet am Sonntag, den 19. August, statt.

Alle Matches können im Live-Stream auf dem Twitch-Kanal von „Rainbow Six“ angeschaut werden.