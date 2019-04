Rage 2 präsentiert sich in einem brandneuen Trailer, der auf den klangvollen Namen „Ich gegen den Rest der Welt“ hört. In selbigem bekommt ihr die Gefahren des Titels präsentiert, die euch in Form von hässlichen Mutanten nach dem Leben trachten! Gleichzeitig gibt es auch neue Einblicke in das Ödland zu sehen, welches sich schon jetzt von seiner schicken Seite präsentiert.

Rage 2 Trailer:

RAGE 2 erscheint am 14. Mai 2019 für Xbox One, PlayStation 4 und PC und kann ab sofort bei Amazon.de vorbestellt werden.

