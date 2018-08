Der unangefochtene König des Battle Royale dürfte klar PUBG sein. Seit der Shooter auch auf der Xbox im Early Access, hier Xbox Game Preview genannt, veröffentlicht wurde gab es viele Verbesserungen und auch bereits erste Inhaltsupdates, wie beispielsweise die Wüstenkarte Miramar. Im Gamescom Livestream wurden nun Details zum endgültigen Release von PUBG auf Xbox genannt.

PUBG für Xbox erscheint schon am 4. September

Bereits am 4. September soll Player Unknown’s Battlegrounds für Xbox in Version 1.0 erscheinen und damit den Early Access endgültig verlassen. In Microsofts Gamescom Stream versprachen die Entwickler außerdem sich zu bemühen die Neuerungen vom PC künftig noch schneller in die Xbox Version einfließen zu lassen. Auch mit Erfolgen wird das Spiel dann auf der Xbox endlich ausgestattet sein. Fortschritte aus der Early Access Phase sollen hier gezählt werden. Dies versprach der Entwickler im Stream. Wenn ihr wollt könnt ihr euch den entsprechenden Teil des Microsoft Streams von der Gamescom hier selbst ansehen:

Ein eigener Controller zum Release

Außerdem spendiert Microsoft zum vollen PUBG Release auf Xbox einen eigenen Controller im PUBG Design. Diese Ehre haben mittlerweile allerdings viele Spiele. Dabei werden beim Player Unknown’s Battlegrounds Design vor allem auf das Logo des Games auf der Batterieabdeckung und ein rotes Kreuz am rechten Trigger Wert gelegt. Angesichts der noch immer großen Beliebtheit des Spiels auf der Xbox One wird der Controller sicher ein großer Erfolg werden.