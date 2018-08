Entwickler Double Fine Productions hat ein neues Video zum Spiel Psychonauts in the Rhombus of Ruin veröffentlicht, welches am 21. Februar für PlayStation 4 erscheinen wird.

Dabei handelt es sich um einen Ableger der beliebten Reihe, der auf die Möglichkeiten von Sonys Virtual-Reality-Brille PlayStation VR setzt. Anders als das Original handelt es sich bei dem Spiel allerdings um ein Adventure-Spiel, welches aus der Ego-Perspektive gespielt wird.