Square Enix gibt bekannt, dass die Demo zum JRPG Project Octopath Traveler auf Nintendo Switch über 1 Mio. mal heruntergeladen wurde. Zudem beteiligten sich über 45.500 Spieler an einer Umfrage zur Demo, welche der Publisher verschickt hatte.

In einem brandneuen Video verraten die Entwickler, was sich seit der Demo am Spiel bereits verändert hat. Darunter grafische Verbesserungen, eine Schnellreisefunktion, ein Radar und vieles mehr.

Einen finalen Erscheinungstermin für Project Octopath Traveler sind uns die Entwickler hingegen leider noch immer schuldig.