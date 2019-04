Prinz Harry hat eine ganz klare Meinung zu Fortnite

Der Battle Royale-Shooter Fortnite ist so ziemlich in aller Munde. Die einen lieben es, andere hingegen verabscheuen das Spiel von Epic Games und gehen sogar soweit, dass sie die Behauptung aufstellen, es würde die heutige Spielerschaft verderben. Jetzt meldet sich auch einer der Royals zu Wort und spricht über seine Erfahrungen mit Fortnite.

Zusammen mit seiner Frau Meghan traf sich Prinz Harry, seines Zeichens Herzog von Sussex, mit Repräsentanten unterschiedlicher Wohltätigkeitsvereine. Dabei taufte man das Event Heads Together, bei welchem Harry und Meghan nicht nur die Vorsitzenden sind, sondern man sich auch über die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen unterhielt.

– so Prinz Harry

„Das Thema mentale Gesundheit ist von zu viel Negativität umgeben und es muss so schwer für junge Leute sein, darüber zu sprechen“,

Des weiteren kam der Herzog im Laufe der Diskussion auf die Suchtgefahr zu sprechen, welche durch die sozialen Medien entstehen könnte:

Bei diesem Thema bekamen natürlich auch die Computerspiele ihr Fett weg, ganz besonders äußerte sich Prinz Harry zu Fortnite und dessen Suchtfaktor:

„Ein Spiel wie Fortnite zum Beispiel ist vielleicht nicht gut für Kinder. Eltern heben die Hände und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen.“

„Das ist, wie nur darauf zu warten, dass der Schaden passiert und Familien daran zerbrechen. Fortnite sollte nicht erlaubt sein. Wo ist bitte der Vorteil darin, dieses Spiel im Haushalt zu haben? Es ist dafür geschaffen, süchtig zu machen – eine Sucht, die dich so lange wie möglich am Computer hält. Es ist so unverantwortlich.“