Pokémon Let’s Go Guide: So erhaltet ihr schnell die Kanto-Starter Bisasam, Glumanda und Schiggy

Glumanda, Bisasam und Schiggy dürften Pokémon-Fans definitiv ein Begriff sein. Waren sie doch die Starter-Pokémon in der blauen und roten Edition der umfangreichen Spielereihe. In den neuesten Ablegern Pokémon Let’s Go Evoli und Pokémon Let’s Go Pikachu beginnt ihr euer allerdings euer Abenteuer mit dem namensgebebenden Evoli oder Pikachu. Die damaligen findet ihr dabei erstmalig in freier Wildbahn, könnt diese aber auch noch einen anderen, leichteren Weg erhalten. Wie das funktioniert, erklären wir euch im nachfolgenden kurzen Guide.

Fangt genügend Pokémon und sprecht mit der richtigen Person

Die erste Voraussetzung dabei ist, dass ihr verschieden viele Pokémon fangen müsst. Dabei ist es noch nicht so ganz klar, ob es reicht, diese nur in der Box oder gar im Pokédex zu haben oder ob ihr sie auch zu Professor Eich schicken müsst.

Bisasam erhalten: Fangt mindestens 30 Pokémon. Begebt euch nach Azuria-City . Betretet das Haus links neben dem Pokémon – Center und sprecht mit der Frau , diese wird euch dann Bisasam geben. Alternativ lässt sich Bisasam im Vertania-Wald fangen.



Glumanda erhalten: Fangt mindestens 50 Pokémon . Macht euch auf den Weg zur Route 24 . Haltet Ausschau nach einem Mann auf einem Felsvorsprung . Sprecht ihn an und er wird euch, sofern ihr 50 Pokémon gefangen habt, Glumanda schenken. Das Feuer – Pokémon lässt sich auch im Felstunnel finden.



Schiggy erhalten: Fangt mindestens 60 Pokémon . Schlagt den Weg nach Orania-City ein. Neben dem Pokémon-Center findet ihr Officer Rocky , welche neben einem Schiggy steht. Wie gehabt: Habt ihr 60 Pokémon, gehört Schiggy nach einem kurzen Dialog euch. Ansonsten fühlt sich das Wasser-Pokémon auf den Seeschauminseln zu Hause.



