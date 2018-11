Vielen Spielern die auf der Suche nach Shinies oder sogenannten 6DV Pokémon sind, wird schnell das Geld ausgehen. Shinies sind Pokémon welche eine andere Färbung vorweisen z.B. ist Garados eigentlich blau, in seiner Shinyform ist es allerdings rot. Ein 6DV Pokémon ist extrem stark, nutzt man die Richterfunktion sind alle 6 Werte (die DV’s) sensationell. WIr zeigen euch die besten Stellen um Geld für Bälle, TM’s, Accessoires oder andere Item“s effizient zu erhalten.

TM 57 Zahltag

Zahltag ist eine TM welche früh erhaltbar ist. Der Trainercoach Nemo findet man links auf Route 4, nach einem Sieg über ihn beschenkt dieser euch mit der TM. Besitzer der Evoli Version können sich Alternativ ein Mauzi auf Route 24 oder 25 fangen, Mauzi erlernt mit erreichen von Level 12 Zahltag automatisch.

Nutzt ihr Zahltag nun in einem Trainerkampf können nach einem Sieg Pokedollar aufgesammelt werden. Der Betrag lässt sich wie folgt berechnen:

Level des Angreifenden Pokémons x 5 = Münzen

Da sich die Attacke mehrmals einsetzen lässt erhöht sich das Bonusgeld auch dementsprechend. Als Beispiel wird ein Mauzi auf Level 30 genutzt welches 4 mal Zahltag nutzt.

Level 30 x 5 = 150 150 x 4 = 600

Nehmen wir nun an das ein Trainer mehrere Pokemon hat und diese eventuell sogar heilt lässt sich eine große Summe in einem Kampf ansammeln.

Item’s sammeln und verkaufen

Nugget’s sollte jeder Pokémonspieler kennen, neben den gewinnbringenden Goldklumpen gibt es aber auch andere Möglichkeiten eine Finanzspritze zu bekommen.

Flegmon

Im Nordwesten von Marmoria City kann man täglich eine Risenperle erhalten. Einfach die Frau neben Flegmon ansprechen und kurz auf dieses aufpassen.

Digda

In Fuchsania City erhält man täglich von Digda ein Nugget. Digda versteckt sich im Haus des Safari-Wärters hinter dem Wuchtstein.

Tunnel

Die Tunnel welche unter Saffronia City sind beherbergen täglich mehrere versteckte Items. Der erste verbindet Azuria City mit Orania City und der zweite Tunnel bildet die direkte Verbindung zwischen Prismania City und Lavandia City. Bewegt ihr euch durch einen dieser Tunnel achtet auf die Rute Pikachu’s oder Evoli’s, diese werden beginnen zu wackeln. Wenn das wackeln ein Maximum erreicht befindet ihr euch in der unmittelbaren Nähe eines Item’s.

Azuria Höhle

Diese ist nach besiegen der Top 4 inklusive Champ betretbar. Auf der zweiten Ebene (Leiter hoch) sind wie auch in der restlichen Höhle leuchtende Stellen auf dem Boden. Nähert ihr euch einem dieser Flecken könnt ihr ebenfalls sehr oft eine Bewegung der Ruten eines der Starterpokémon wahrnehmen. Der Clou an dieser Höhle ist das ihr die Ebene öfter abklappern könnt. Legt ihr eine Strecke von Azuria bis Saffronia zurück (ungefähre Angabe) erscheinen in der Höhle neue Gegenstände. Außerdem findet ihr dort Meisterbälle, allerdings sehr selten. Sucht ihr ein bestimmtes Item speichert vorher ab und ladet das Spiel neu, um die spawnenden Gegenstände neu auszuwürfeln.

Gamer Paradise

Im Casino in Prismania City können ebenfalls täglich Items gefunden werden. Unter anderem auch Goldkronkorken. Hier gilt das selbe Prinzip wie bei den Unterführungen.

Bonbons

Solltet ihr auf der Suche nach Shiny oder 6DV Pokémon sein werdet ihr viele fangen müssen um eine Serie aufzubauen. Nach einer gewissen Zeit sammeln sich unter anderem z.B. Flottbonbons an. Leider könnt ihr allerdings nicht mehr wie 999 davon ins Gepäck packen. Verkauft ihr einige davon könnt ihr nicht nur weitersammeln sonder generiert auch ein wenig Geld.

Itemliste

Nugget 5.000

Perle 1.000

Risenperle 4.000

Sternenstaub 1.500

Sternenstück 6.000

Prachtfeder 500

Minipilz 250

Riesenpilz 2.500

Silberblatt 500

Goldblatt 500

Goldene Beere 2.500

Bonbons 10

Trainerkämpfe

Nach dem Sieg über den Champ der Pokémonliga kann man jeden Arenaleiter ein weiteres mal herausfordern.

Matsurika findet ihr am Steg in Orania City, ein Sieg über den Trainer bringt euch einen Silberkronkorken ein.

Die Trainer Rot, Blau, Grün feiern in Pokémon Let’s Go ein wiedersehen. Blau kann man täglich in der Arena von Vertania City herausfordern. Grün ist erstmalig nach dem Fang von Mewtu in der Azuria Höhle beim Spawnpunkt Mewtu’s vorzufinden. Danach kann man täglich neben dem Fahrradladen gegen sie kämpfen. Rot erscheint nach dem Sieg über 6 Meistertrainer auf dem Indigoplateu. Nach jedem Sieg über den Champ könnt ihr diesen wieder zum Kampf herausfordern. Bei jedem Trainer bekommt man 5.600 Preisgeld.

Die Top 4 und deren Champ sind natürlich der altbekannte Klassiker. Hier die Preisgelder:

Erstmalig

Lorelei 10.400

Bruno 10.600

Agathe 10.800

Siegfried 11.000

Champ 13.680

Folgende

Lorelei 12.400

Bruno 12.600

Agathe 12.800

Siegfried 13.000

Champ 18.760

Wir wünschen euch zum Abschluss viel Spass auf eurer Jagd nach den kleinen Taschenmonstern.