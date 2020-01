Nintendo hat heute etwas überraschend eine neue Pokémon Direct-Ausgabe angekündigt, die bereits an diesem Donnerstag ausgestrahlt werden soll und sich unter anderem Themen in Pokémon Schwert und Schild widmen soll. Am 9. Januar um 15:30 soll etwa 20 Minuten lange Ausgabe hierzulande verfügbar sein.



Die Präsentation wird auf der Nintendo Direct-Website und dem deutschsprachigen YouTube-Kanal von Nintendo per Livestream übertragen.

Quelle: PM Nintendo Deutschland