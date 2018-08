Sony hat die PlayStation Plus August 2018 – Spiele bekannt gegeben. Insgesamt acht Spiele gibt es in diesem Monat kostenlos für PS Plus-Abonnenten. Die neue Spiele stehen ab 07. August 2018 zum Download bereit.

Hier das PlayStation Plus August 2018 Lineup:

– Mafia III (PS4)

– Dead by Daylight (PS4)

– Wissen ist Macht (PS Plus Bonus – PlayLink)

– Here They Lie (PS Plus Bonus – PS VR erforderlich)

– Bound by Flame (PS3)

– Serious Sam 3: BFE (PS3)

– Draw Slasher (PS Vita)

– Space Hulk (PS Vita)