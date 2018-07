PlayStation 4 – Sony zeigt Spielehighlights 2017 im Video

Das Jahr 2017 hat begonnen. Ein interessantes Jahr für uns Videospieler, immerhin erwarten uns unter anderem zwei neue Konsolen.

Doch auch an Spielen hält das Jahr einige Highlights bereit. Einige von denen wir wissen und einige von denen wir vielleicht noch nicht wissen.

Sony hat als kleine Einstimmung ein Video veröffentlicht, welches ein paar der Exklusivtitel des noch frischen Jahres hinterleuchtet.

PlayStation 4 Spielehighlights 2017

In dem Video werden unter anderem auch Dreams von Media Molecule und Detroit: Become Human von Quantic Dream gezeigt, welche bisher noch keinen genauen Erscheinungstermin hatten. Somit steht also so gut wie fest, dass beide Spiele irgendwann in den kommenden Zwölf Monaten erscheinen werden.

Eines ist zumindest jetzt schon klar: Sony hat auf der PlayStation 4 in diesem Jahr ein wahnsinnig starkes Lineup am Start.