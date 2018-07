Playdius hat das Lineup für die gamescom 2018 bekannt gegeben. Insgesamt acht Titel werden auf der Spielemesse in Köln vertreten sein, die vom 21. August bis 25. August stattfindet. Mit dabei sind einige eher unbekannte Spiele, die der Publisher in einem entsprechenden Trailer genauer beleuchtet.

Die Highlights von Playdius sind u.a. Away: Journey to the Unexpected, Edge of Eternity und Old School Musical für Nintendo Switch, welches ein wenig an an musikalisches Zelda: A Link to the Past erinnert.

Die Spiele von Playdius auf der gamescom 2018:

– Away: Journey to the Unexpected (PS4, Xbox One, Switch)

– Chroniric (iOS, Android)

– Edge of Eternity (PS4, Xbox One)

– Hover (PS4, Xbox One, Switch)

– Old School Musical (Switch)

– Spitkiss (iOS, Android)

– Stay (iOS, Android)

– The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (PS4, Xbox One)