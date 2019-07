Obsidian Entertainment gibt bekannt, dass die Pillars of Eternity: Complete Edition einen Releasetermin erhält. So erscheint der Titel im PAL-Raum am 08.08.2019 für die Nintendo Switch.

Die Complete Edition beinhaltet alle DLC’s, zusätzlichen Inhalte und Erweiterungen die bereits erhältlich sind.

Neben den Texten, der Story und dem Artwork von Pillars of Eternity sind die erweiterte Welt und die Inhalte von „The White March: Parts I & II“ mit dabei. Es gibt zahllose Möglichkeiten, Charaktere zu erstellen: Von verschiedenen Völkern und Klassen bis hin zu den Hintergründen der Charaktere, die die persönliche Geschichte des Spielers ausmachen.