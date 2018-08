PES 2019 Release – Das erwartet euch im neuen Fußball Spiel!

Konami hat das Fußball Spiel PES 2019 offiziell angekündigt! Der neueste Ableger der beliebten Sportspiel-Simulation will die gelungenen Vorgänger abermals in den Schatten stellen und mit zahlreichen Neuerungen punkten.

So verspricht Konami unter anderem eine Menge neuer Lizenzen, darunter neue Ligen, Stadien, Klub-Partnerschaften und eine Vielzahl von Legenden. Diese will man, wie bereits beim Vorgänger, in den kommenden Wochen bis zum Release ankündigen.

Cover-Star ist in diesem Jahr FC Barcelona-Star Philippe Coutinho. Außerdem wird es eine besondere David Beckham-Edition des Spiels geben. PES 2019 wird in zwei physischen Ausgaben erhältlich sein, mit Philippe Coutinho, sowie in einer besonderen David Beckham-Edition, die Fans die Möglichkeit für spezielle myClub-Boni liefert.

PES 2019 Gameplay – Besser, als je zuvor

Konami hat das realistische Spielgefühl der Reihe stark erweitert und so präsentiert sich das PES 2019 Gameplay besser, als je zuvor. So verspricht man, die einzigartigen Spielstile der berühmtesten Spieler der Welt realistisch umzusetzen.

Mit der neu eingeführten Ermüdung, die sich sichtbar auf Leistung und Verhalten auf dem Platz auswirkt, wird auch die Suche nach der Lücke in der Abwehrkette zu einer echten Herausforderung. Neue Schusstechniken in Kombination mit verbesserter Ballphysik sollen für mehr Realismus sorgen. Außerdem positionieren sich die Spieler besser zum Ball und verfügen über ganz neue Fähigkeiten und Techniken.

Kein Tor soll sich so anfühlen, wie das andere. Zudem wurde Physikberechnung des Tornetzes überarbeitet. Fans im Stadion jubeln noch euphorischer und auch der Torschütze kann auf zahlreiche neue Jubel zurückgreifen, was zu einer dichten Fußball-Atmosphäre führt.

Der myClub-Modus wird zudem stark überarbeitet. Konami verspricht revolutionäres Gameplay durch neue Spielerkarten. Zudem wurden „High Performance“-Spieler, legendäre Fußballer und „Spieler der Woche“ hinzugefügt, die temporär verbesserte Spielerwerte haben, basierend auf Leistungen im echten Fußball.

PES 2019 – Die verbesserte Technik

PES 2019 wird der hübscheste Ableger der Reihe: Dank der „Enlighten“-Software für realistische, visuelle Effekte und 4K HDR auf allen Plattformen. Die neuartige Global Illumination-Beleuchtung samt in Echtzeit generierten Schatteneffekten bietet einen gewaltigen Grafiksprung mit einem höheren Detailgrad und verbesserten Publikums- und Gras-Texturen. Außerdem feiern die beliebten Schnee-Matches ihr Comeback!

Auch das altbackene Menü der Vorgänger ist Geschichte. Die überarbeitete Menü-Struktur in PES 2019 liefert euch dynamisch aktualisierte Nachrichten rund um das Spiel und die Welt des Fußballs. Zudem kommt das Menü moderner und simpler daher und lockt darüber hinaus mit exklusiven Angeboten für Fans.

Auch der International Champions Cup (ICC) ist wieder an Bord: Ereignisse des ICC werden in die Meister Liga implementiert, die samt neuem Verhandlungssystem, lebendiger Menüs und realistischer Transfers ein einzigartiges und neues Erlebnis erschafft.

PES 2019 Release

Neben den beiden physischen Versionen wird es auch eine digitale Legenden-Edition mit noch mehr myClub Inhalten geben. Alle Versionen vom Spiel erscheinen zeitgleich. Der PES 2019 Release erfolgt am 30.08.2018 für PlayStation 4 und Xbox One.