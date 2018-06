Der kooperative Firest-Person-Shooter PAYDAY 2 hat seinen finalen Releasetermin auf der Nintendo Switch erhalten. Wie die Starbreeze Studios nun verkündeten, wird die Nintendo-Version des Shooters am 23. Februar 2018 in Europa erscheinen. Die Veröffentliching ist digital und physisch geplant. Den Vertrieb in Europa wird 505 Games übernehmen.

PAYDAY 2 ist der erste Serienteil der beliebte Shooterreihe, der seinen Weg auf eine Nintendo-Konsole findet. Bisher wurde die Reihe nur auf den beiden Konkurrenzsystemen von Sony und Microsoft veröffentlicht.

Quelle: PM Starbreeze Studios