Panic Button: „Haben noch Tonnen an Switch Spielen in Entwicklung“

Entwickler Panic Button hielt eine AMS-Session (Ask me anything) auf Reddit ab, indem das Team einige Fragen der Fans beantwortete. Nach der Umsetzung von Wolfenstein 2 ist für die Entwickler aber noch lange nicht Schluss. Laut eigener Aussage habe man noch „Tonnen an Switch Spielen in Entwicklung„. Sogar der Hinweis auf das nächste Projekt wurde gegeben.

Erst gestern kündigte das Team die Umsetzung des Survival-Spiels Subnautica für PlayStation 4 und Xbox One an. Auf die Frage, ob das Spiel auch für Nintendo Switch erscheint, antwortete Panic Button kurz „alles ist möglich„. Somit könnte es sich bei dem Unterwasser-Abenteuer um eines der unangekündigten Switch-Projekte handeln.

Panic Button hat bereits ein Händchen für Switch-Umsetzungen bewiesen und wir sind gespannt, welche Spiele die Entwickler noch in der Hinterhand haben.