Overwatch – Neues Update bringt neue Karte & mehr

Das neue Overwatch-Update ist da! Blizzard hat den neuesten Patch für den Team-Shooter veröffentlicht, welcher zahlreiche Neuerungen mit sich bringt. So dürft ihr euch unter anderem über die neue Blizzard-World-Karte freuen.

Patch 1.19.13 bringt aber auch einige weitere Neuerungen mit sich und verändert zudem die Lootboxen.

Neu ist die Karte Blizzard-World, die eine Mischung aus Angriff- und Eskortkarte ist. Sie ist in einem fiktiven Vergnügungspark der Zukunft angesiedelt. Der ganze Park ist übersät mit bekannten Blizzard-Figuren aus Titeln wie StarCraft, Warcraft, Diablo und Hearthstone.

“Erlebt ein weiteres Mal eure ersten Schritte in Azeroth, euren ersten Kampf gegen den Herrn des Schreckens und euren ersten Zerg-Angriff – diese epischen Momente könnt ihr auf Blizzard World, der neuesten Angriffs-/Eskortekarte von Overwatch, Revue passieren lassen! In diesem Vergnügungspark werden die vielen Welten von Blizzard an einem Ort vereint und eure epischen Erinnerungen zum Leben erweckt, während ihr die Fracht durch Azeroth, Tristram und den Koprulu-Sektor eskortiert.”

Zudem wurde neue kosmetische Items hinzugefügt, darunter mehr als 100 neue Gegenstände in den Loot Boxen. Zudem gibt es neue legendäre Skins wie die Barbarin für Zarya, Schwarze Katze für D.Va, Crusader für Reinhardt, Ecopoint: Antarktis für Mei und Kabuki für Hanzo.

Auch neue Emotes wie Mercys Sonnenschirm, Sombras Marionette und Tracers Bombendreher haben den Weg ins Spiel gefunden. Es wurde ein Fehler behoben, durch den in der Karriere die Trefferquote als 100 % angezeigt wurde. Auch ein Fehler, durch den Junkrats Ferngezündete Mine und Stahlfalle verschwanden, wenn er sie vor der Verwendung von Kamikazereifen platziert hatte, wurde gefixt.