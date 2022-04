Zum Osterfest 2022 legt euch Nintendo tolle Titel ins Osternest. Für Nintendo Switch-Fans ist 2022 überaus genial gestartet. Nachdem im Januar mit Pokémon Legenden Arceus der erste Hit für das Spielejahr 2022 erschienen ist, folgte vor wenigen Tagen mit Kirby und das vergessene Land direkt der nächste Blockbuster. Passend zu Ostern verlosen wir mit der Unterstützung von Nintendo beide Titel mitsamt coolem Merchandise.

Die Preise der Aktion:

1. Preis: einmal Pokémon Legenden Arceus für Nintendo Switch inklusive Merchandise (nicht abgebildet)

2. Preis: Einmal Kirby und das vergessene Land für Nintendo Switch inklusive Merchandise (nicht abgebildet)

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil!

Der Osterhase möchte von euch in diesem Jahr wissen auf welches Nintendo Switch-Spiel aus dem Hause Nintendo ihr euch am meisten freut und warum. Sendet uns eure Wahl per Email an „Chris“at“gamezgeneration.de“ und nutzt den Betreff „Nintendo Oster Gewinnspiel“, um eine Chance auf den Gewinn zu erhalten. Zeit für eure Teilnahme habt ihr bis zum Sonntag, den 24. April 2022 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 24. April 2022 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die freundliche Unterstützung unseres Gewinnspieles