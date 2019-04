Zum Abschluss unseres Oster-Gewinnspieles 2019 haben wir noch einmal ein richtiges Highlight für euch. Unsere Freunde von Ubisoft Deutschland haben für euch ein großes Oster-Paket mit sieben Spielen aus dem aktuellen Portfolio des französischen Herstellers geschnürt, dass ihr in der letzten Gewinnspiel-Woche gewinnen könnt. Mit dabei ist das actiongeladene Trials Rising für Nintendo Switch, bei dem ihr euer Können auf dem Motorrad unter Beweis stellen könnt. Abenteurer toben sich hingegen in dem epischen Assassin’s Creed: Odyssey aus, während Shooter-Fans in Tom Clancy’s: The Division 2 und dem abgedrehten FarCry: New Dawn voll auf ihre Kosten kommen.

Das sind die Preise in dieser Woche:

zweimal je eine Spielversion von Trials Rising für die Nintendo Switch

für die Nintendo Switch je einmal eine PS4- oder Xbox One-Version von FarCry: New Dawn

je einmal eine PS4- oder Xbox One-Version von Tom Clancys: The Division 2

einmal Assassin’s Creed Odyssey für die Xbox One

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Eure Aufgabe ist es diesmal drei Grafiken aus dem aktuellen Spiele-Portfolio aus dem Hause Ubisoft auf unserem Portal zu finden. Hierfür müsst ihr die Augen offenhalten, denn die Objekte sind dabei in themenrelevanten Artikeln versteckt, was euch bei der Suche hoffentlich weiterhilft.

So sehen die Suchobjekte aus, welche es zu finden gilt:

Habt ihr alle drei Grafiken gefunden, sendet uns eine E-Mail an Chris“at“gamezgeneration.de mit dem Betreff: „Ubisoft-Ostergewinnspiel“ und den drei Fundorten als Links, um im Gewinntopf um eines der drei Spiele zu gelangen. Teilnahmeschluss der Aktion ist Mittwoch, der 01. Mai 2019 um 23:59 Uhr.

Da die Preise auf unterschiedlichen Konsolen angesiedelt sind, würden wir uns zudem freuen, wenn ihr bei eurer E-Mail auch ein Wunschsystem angebt, für welches der Gewinn sein soll.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt ist jeder, der das 18. Lebensjahr erreicht hat und einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt

die Teilnahme erfolgt wie immer ohne Gewähr

pro Haushalt ist nur eine Teilnahme möglich

einige Preise können nur gegen Vorlage eines Altersnachweises verlost werden

keine Barauszahlung der Gewinne möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Ubisoft Deutschland

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO: Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Ubisoft Deutschland für die Gewinnspielkooperation