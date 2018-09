Ori and the Will of the Wisps hat Microsoft bereits letztes Jahr auf der E3 angekündigt. Der Nachfolger zum Indie-Erfolg Ori and the Blind Forest dürfte bei vielen ganz oben auf der Wunschliste stehen.

Der neue Trailer, den man heute der Weltöffentlichkeit gezeigt hat, präsentiert uns erste Einblicke in das Gameplay. Die Welt sieht weiterhin wunderschön aus, ist aber auch durchzogen mit einem nicht abzuschüttelnden Gefühl von Melancholie.

Ori and the Will of the Wisps erscheint für die Xbox-One-Familie und Windows-10-PCs.