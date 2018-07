Onrush Update 2.0 mit umfangreichen Neuerungen ist da!

Codemasters hat das Onrush Update 2.0 veröffentlicht, welches mit umfangreichen Neuerungen für den Rennspiel-Teamshooter aufwartet. Während das Update für die PlayStation 4-Version bereits heruntergeladen werden kann, müssen sich Xbox One-Besitzer noch ein wenig gedulden.

Onrush Update 2.0 – Das steckt im neuen Patch

Onrush Update 2.0 hält einige Verbesserungen für das Spiel bereit. So gibt es unter anderem einen neuen Trainingsmodus, um euch mit dem Spiel vertraut zu machen. Außerdem wurden 12 neue Charakter-Outfits hinzugefügt, Respawns geschehen nun schneller und mit den Revenge-Takedowns gibt es eine neue Takedown-Variante.

Hier alle Neuerungen im Detail:

• Training Mode – Hone your skills with each of the 8 vehicle classes in the high-score training mode.

• New Gear – 12 New Epic Character Outfits to unlock.

• Enhanced Photomode – Time of Day control, Advanced Filters and more.

• Quicker Respawns – Get back into the action more quickly with a shorter vehicle select timer.

• Revenge Takedowns – New Revenge takedown type when you get payback on a rival player.

• Tombstones – Community competition winning designs & 72 new flags added.

• Improved OSD – Lots of little improvements including notification arrows on Lockdown & Switch modes.

• Settings – New UI HDR Brightness and Tags options.

• Stability & performance improvements.

• Various Bug Fixes.