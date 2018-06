ONRUSH, das action-geladene Arcade-Racing-Game von Codemasters, ist ab sofort für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Zur Feier der heutigen Veröffentlichung veröffentlicht das Team von Codemasters einen brandneuen Gameplay-Trailer, der die unglaubliche Action und Zerstörung veranschaulichen, die Spieler mit ONRUSH erleben können.

Der aktuelle ONRUSH-Gameplay-Trailer kann auf YouTube angeschaut werden:

Informationen rund um ONRUSH

Als mutige, neue Erfahrung geht ONRUSH neue Wege im Racing-Genre, indem es an bekannten, klassischen Elementen wie den Start- & Ziellinien spart und dafür völlig neue, verrückte Spielmodi hinzufügt, um Spielern ultimativen, akzentuierten Racing-Spaß, Kreativität und pures Adrenalin zu bieten. Die Fahrer in ONRUSH müssen mit ihren Teams eng zusammenarbeiten, die unterschiedlichen Fahrzeugklassen im Spiel, jede mit individuellen Stärken und einzigartigen Fähigkeiten, geschickt einsetzen und das Team mit vereinten Kräften zum Sieg fahren.

“Wir hatten einen Riesenspaß als wir diesen komplett neuartigen Versuch gestartet haben, um herauszufinden, was im Racing-Genre noch alles möglich ist,“ sagt Paul Rustchynsky, Game Director für ONRUSH. „Wir können den Moment kaum erwarten, wenn Spieler endlich Hand an ONRUSH legen können und den Thrill von Takedowns, extremen Stunts und natürlich des RUSH am eigenen Leib erleben können.“

“Unser Ziel war die Entwicklung eines Spiels das konzipiert ist, um gemeinsam mit Freunden und gegen Rivalen zu spielen,“ ergänzt Paul. „Ein Spiel, das Spieler unterschiedlichster Skill-Level gemeinsam spielen können, inklusive derjenigen, die typischerweise sonst keine Rennspiele spielen, und das die Spieler jederzeit mitten im Getümmel und der Action hält.“

Für einfachen Zugang und hohe Spielfreude konzipiert, stellt der Kern von ONRUSH, die Stampede, sicher, dass die Spieler kontinuierlich in den wahnwitzigen Kämpfen verbleiben, indem es sie einfach wieder mitten im Rennen spawnt, sobald sie sich zu weit von rasenden Gruppe entfernen.

Jede der acht Fahrzeugklassen in ONRUSH verfügt über ein einzigartiges Fahrgefühl und einen individuellen Style. Das trifft ebenso auf den RUSH zu, der in jeder Klasse ganz eigene, unterschiedliche Effekte und Fähigkeiten bietet, die ihrem Team durch geschickten Einsatz zum Sieg verhelfen können. Die Fahrzeuge können von den Spielern zudem mit einer Vielzahl von kosmetischen Modifikationen persönlich gestaltet werden, um die eigene Persönlichkeit optimal zum Ausdruck zu bringen.

Mit vier innovativen Spielmodi (Overdrive, Switch, Lockdown und Countdown) und gleich 12 eindrucksvollen Multi-Routen-Rennstrecken bietet ONRUSH sowohl im Einzel- als auch im Mehrspieler-Modus eine eindrucksvolle Spieltiefe. Die Spieler können zudem den eindrucksvollen Photo-Modus nutzen, um ihre spektakulärsten Momente und mörderischen Takedowns festzuhalten und mit Freunden zu teilen.

Quelle: PM Codemasters