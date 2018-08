Vom Mobile Game über die großen Konsolen, bis hin zur Nintendo Switch: Oceanhorn ist mittlerweile für so ziemlich alle Plattformen erhältlich, die es gibt.

FDG Entertainment hat nun bekanntgegeben, dass der Zelda-Klon auch für die neueste Nintendo Konsole erscheinen wird.

Spielerisch und optisch erinnert Oceanhorn stark an die Action-Adventure-Reihe rund um Link und Prinzessin Zelda und weist erstaunliche Parallelen zu The Legend of Zelda: The Wind Waker auf. Doch auch Anleihen aus der Final Fantasy– und Seiken Densetsu-Reihe sind omnipräsent. Der Soundtrack stammt vom Final Fantasy-Komponisten Nobuo Uematsu.

Auf den anderen Konsolen hinterließ Oceanhorn einen durchaus guten Eindruck. Erscheinen soll die Switch-Umsetzung im Laufe des Jahres 2017.