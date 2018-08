Hello Games hat soeben das umfangreiche No Man’s Sky Update 1.55 für alle Systeme veröffentlicht, welches zahlreiche Fehler und Probleme des Weltraum-Spiels behebt. Hier sind alle Neuerungen und Verbesserungen aus dem aktuellen Patch, die ihr auch nochmal in den Patch Notes nachlesen könnt:

– Ein Speicherleck in der Benutzeroberfläche wurde behoben.

– Einige Abstürze im Zusammenhang mit Frachtschiffen wurden behoben.

– Ein Absturz, der bestimmte Planeten betraf, wurde behoben.

– Ein Absturz, der beim Erstellen einer Rennstrecke in einem ausgeliehenen Exocraft auftrat, wurde behoben.

– Reduzierte Nutzung des Texturspeichers zur Verbesserung der Stabilität.

– Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler in den Missionen „The Purge“ und „Ghost in the Machine“ stecken blieben.

– Es wurde ein Problem behoben, bei dem Spieler falsche Missionsanweisungen erhielten, während sie mit dem Mind-Arc zurückkehrten.

– Es wurde ein Problem behoben, bei dem Wächter Spieler für immer verfolgen würden, wenn sie die letzte Waffen-Spezialisten-Mission nicht abgeschlossen hätten.

– Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass sich Dialoge und Belohnungen an bestimmten gefundenen Gebäuden wiederholten (einschließlich Traveller-Gräbern und Portal-Glyphen).

– Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Spieler, die ihre Spielstands-Sicherung aktualisiert haben, keine primären Missionen hatten, wenn sie sich im Tutorial zur Erweiterung ihres Inventars befanden, als sie auf NEXT aktualisiert wurden.

– Es wurde ein Problem behoben, das den Zugriff von vor dem NEXT-Update angelegten Spielständen auf die Missionen des „Base Computer Archive“ verhinderte.

– Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige nicht vorhandene Basisteile in der Anleitung angezeigt wurden.

– Es wurde ein Problem behoben, bei dem Handelswaren in der Raumstation nicht zum Verkauf angeboten wurden.

– Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich Spielerschiffe im Mehrspieler-Modus selbst erschießen konnten.

