Retro geht immer – vor allem wenn der Name Nintendo drauf steht. Mit Nintendo World Championships: NES EDITION veröffentlicht Nintendo eine Klassiker-Sammlung bekannter NES-Hits in einer Compilation, die vor allem Speedrun-Fans ins Schwärmen bringen wird. In Nintendo World Championships: NES EDITION geht es um die Perfektionierung eurer Fertigkeiten, um wichtige Zehnterlsekunden zu gewinnen und kleine Mikro-Challenges schnellstmöglich zu meistern. Ob das Spielprinzip auf der Nintendo Switch zünden kann, verraten wir euch in folgendem Test.

Gegen die Uhr

Ältere Semester von euch werden sich mitunter noch an die Nintendo World Championship erinnern, die zum ersten Mal im Jahr 1990 ausgetragen wurde. Dies war ein hartumkämpfter Wettbewerb zwischen Nintendo-Fans, die sich anhand ihrer Fertigkeiten in drei verschiedenen Games gegenseitig messen lassen konnten. Dieses Prinzip greift Nintendo World Championships: NES EDITION auf und erinnert dabei ein bisschen an Ultimate NES Remix und NES Remix. Ihr werdet also mit kurzen Spielabschnitten aus diversen NES-Klassikern wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder auch Metroid konfrontiert und müsst in kürzester Zeit abwechslungsreiche Aufgaben lösen. Das Ganze ist super intuitiv und kurzweilig, sodass ihr euch immer wieder dabei erwischt wie ihr euch weiteren Challenges stellt oder eure Bestwerte verbessern wollt. Die meisten Aufgaben innerhalb der Klassiker fallen dabei wie Mikro-Games aus und dauern nur wenige Sekunden, wobei es tatsächlich auch einige umfangreichere Aufgaben gibt. Mal müsst ihr eine gewisse Anzahl an Gegnern plätten, ein bestimmtes Item einsacken oder euch einem Bossgegner stellen. Abwechslung wird hier groß geschrieben und trägt viel zum Spielspaß bei. Insgesamt haben es dreizehn NES-Titel in die Compilation geschafft. Dank unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen der einzelnen Aufgaben, werden sowohl Anfänger, als auch Fortgeschrittene gleichermaßen gefordert.

Den größten Reiz zieht Nintendo World Championships: NES EDITION tatsächlich aus dem kompetitiven Aspekt. Man erwischt sich immer wieder dabei, dass man seine Bestzeiten verbessern will, um sich über die Online-Ranglisten mit Spieler/-innen auf der ganzen Welt zu messen. Eine witzige Idee ist zudem, dass man den Bildschirm teilen kann, um seinen bisherigen Bestwert als Vergleich parallel mitlaufen zu lassen. Für die eigene Motivation werden eure Ergebnisse vom Spiel natürlich auch bewertet und rangtechnisch eingestuft. Um einen A++ oder gar S-Rang zu erreichen, benötigt man hier und da einiges an Übung. Sehr cool sind da die Einbindung von Spieleberatern. So könnt ihr euch wie in guten alten Zeiten Hinweise zum Lösen von Aufgaben einholen.

Zusätzlich sammelt ihr für eure Leistungen im Spiel fleißig In-Game-Währung, die ihr unter anderem in neue Herausforderungen investieren könnt. Dadurch ist auch für Solisten durchaus viel Ansporn und Motivation gegeben. Zusätzlich könnt ihr Titel für euer Profil erspielen oder selbiges mit diversen Pins individualisieren.

Mehrspielersause

Damit ihr euch auch mit euren Freunden messen könnt, bietet Nintendo World Championships: NES EDITION diverse Mehrspieleroptionen für bis zu acht Teilnehmer. Ihr könnt sowohl lokal, als auch online antreten. So könnt ihr euch an diversen Herausforderungen ausprobieren, die in Paketen zusammengefasst wurden. Die Duelle mit Freunden machen eine Menge Spaß und sorgen für viel Ehrgeiz im direkten Vergleich.

Zusätzlich beinhaltet Nintendo World Championships: NES EDITION auch zwei coole Onlinespieloptionen mit „Weltmeisterschaft“ und „Überleben“. In der Weltmeisterschaft tretet ihr in fünf aufeinanderfolgenden Herausforderungen an, um letztlich um die Bestzeit zu kämpfen. Diese Herausforderungen könnt ihr solange sich diese in der Rotation befinden immer wieder spielen, um euch so kontinuierlich zu verbessern und eure Bestwerte weltweit zu vergleichen.

Sehr spannend fällt der Spielmodus „Überleben“ aus. Hier erwartet euch das gute alte Battle-Royale-Prinzip. Acht TeilnehmerInnen beginnen den Wettkampf und nach der ersten Spielrunde müssen vier Spieler:Innen die Segel streichen, während das Halbfinale nur noch zwei Spieler:Innen überstehen, um dann im Finale den großen Sieg untereinander auszufechten. Gleichzeitig könnt ihr in dem Modus in einer Silberliga (für Einsteiger, mit leichteren Aufgaben) oder Goldliga (komplexere Herausforderungen) antreten. Auch hier könnt ihr euch natürlich Belohnungen für erfolgreiche Teilnahmen schnappen. Leider dauert die Rotation im Überleben-Modus eine Woche, sodass das Zeitfenster für neue Herausforderungen etwas lang gewählt ist.

Technisch macht das Spiel einen soliden Job. Jedoch haben wir beim Test tatsächlich hier und da Probleme mit der Framerate feststellen müssen. Dies ist ein absolutes No-Go, da die Nintendo Switch mit den NES-Klassikern im Normalfall keinerlei Probleme haben sollte.

Fazit:

Nintendo World Championships: NES EDITION lässt vor alle, die Herzen von Retrofreunden und Fans der NES-Ära höherschlagen. Die vielen Herausforderungen in den Klassikern wissen zu motivieren und machen viel Freude. Gleichzeitig hilft das Spielkonzept aber auch kompletten Neulingen in die Spieleklassiker hineinzuschnuppern und kennenzulernen. Wenn ihr kurzweilige Minispielsammlungen liebt und euch vor allem direkte Vergleiche mit euren Mitspieler:Innen reizen, dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf diese Compilation riskieren.