In wenigen Wochen wird mit Mario Kart Tour der erste Ableger der Reihe für Smartdevices erscheinen. Ab dem 25. September rollt Mario Kart Tour an den Start, welches für alle iOS- und Android-Geräte erscheinen wird. Die SpielerInnen rasen dabei weit über den fantastischen Regenbogen-Boulevard hinaus, den sie aus der Kultserie Mario Kart kennen – und finden sich auf Rennstrecken wieder, die von realen Orten wie New York, Tokio oder Paris inspiriert sind.

Einen ersten Trailer zum Spiel gibt es hier zu sehen:

Dieses Video ansehen auf YouTube

In Mario Kart Tour erlebt ihr den fulminanten Rennspaß von Mario Kart. Wie in den vergangenen Ablegern könnt ihr euch aus eurem Fahrer, Kart und Gleiter eine Lieblingskombination zusammenstellen, die euch dann bei den wilden Rennen zur Verfügung steht. Dabei werden die Spieler sowohl altbekannte, aber auch neue Strecken kennenlernen. Bei letzteren handelt es sich um besondere, von realen Orten inspirierte Strecken, die zu bestimmten Zeiten im Rahmen spielinterner Events befahrbar sind. Solch ein Event findet bereits zum Marktstart statt, weitere werden folgen.

Mario Kart Tour startet kostenlos und lässt sich ab 25. September auf iOS- und Android-Geräte herunterladen. Wer virtuell ordentlich Gas geben möchte, benötigt dazu nur einen Nintendo-Account. Die spielinterne Fahrerlizenz gibt es, sobald man sich mit seinem Konto verbindet. Und wer noch keines hat, erstellt es sich ganz einfach selbst – unter https://accounts.nintendo.com/register.

Quelle: PM Nintendo Deutschland