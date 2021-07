Rund zwei Wochen vor dem Release von The Legend of Zelda: Skyward Sword HD hat Nintendo Deutschland ein neues Video rund um das Action-Adventure veröffentlicht, dass auf die Verbesserungen eingeht. So wird die Nintendo Switch-Umsetzung einige neue Features bieten im Vergleich zum Wii-Original, die euch in diesem Video vorgestellt werden:

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD wird am 16. Juli 2021 für Nintendo Switch in Europa erscheinen.

Quelle: Nintendo Deutschland