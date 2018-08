Nintendo und die Millionenseller – So gut verkaufen sich Mario und Co

Nintendo hat die neuen Finanzstatistiken veröffentlicht, welche den Dezember 2017 mit einschließen. Insgesamt sieben Spiele für Nintendo Switch konnten sich weltweit bereits mehr als eine Million Mal verkaufen.

An der Spitze der Switch-Titel steht Super Mario Odyssey, welche die 9-Millionen-Grenze überschritten hat. Gefolgt von Mario Kart 8 Deluxe mit 7,33 Mio. verkauften Einheiten, welches nicht mehr hinter dem Wii U-Original liegt.

Nintendo und die Millionenseller

Folgende Spiele für Switch, 3DS und Wii U konnten sich bis zum 31.12.2017 mindestens 1 Mio. Mal verkaufen:

Switch

Super Mario Odyssey – 9.07 million

Mario Kart 8 Deluxe – 7.33 million

Zelda: Breath of the Wild – 6.70 million

Splatoon 2 – 4.91 million

1-2 Switch – 1.88 million

ARMS – 1.61 million

Xenoblade Chronicles 2 – 1.06 million

3DS

Mario Kart 7 – 16.76 million

Pokemon X/Y – 16.26 million

Pokemon Sun/Moon – 16.05 million

Pokemon Omega Ruby/Alpha Sapphire – 13.94 million

New Super Mario Bros. 2 – 12.43 million

Super Mario 3D Land – 11.77 million

Animal Crosing: New Leaf – 11.59 million

Super Smash Bros. for 3DS – 9.16 million

Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon – 7.17 million

Tomodachi Life – 6.14 million

Wii U

Mario Kart 8 – 8.40 million

New Super Mario Bros. U – 5.75 million

Super Mario 3D World – 5.75 million

Super Smash Bros. for Wii U – 5.32 million

Nintendo Land – 5.19 million

Splatoon – 4.91 million

Super Mario Maker – 3.99 million

New Super Luigi U – 3.02 million

Zelda: Wind Waker HD – 2.25 million

Mario Party 10 – 2.16 million

Auch die Hardware läuft

Auch bei der Hardware sieht es für Big-N rosig aus. Die Verkäufe der Nintendo Switch liegen bei 14,86 Millionen Konsolen. Alle Spiele zusammen konnten bislang 52,57 Millionen mal abgesetzt werden.

Von Oktober bis Dezember 2017 konnten zudem satte 7,2 Mio. Switch-Konsolen verkauft werden. Daher geht Nintendo davon aus, zwischen April 2017 und März 2018 insgesamt 15 Mio. Konsolen ausgeliefert zu haben.

Zum Vergleich: Der Nintendo 3DS verkaufte sich bislang 71,99 Mio. mal (360,50 Mio. Spiele), die Wii U 13,56 Mio. mal bei 101,65 Mio. Spielen.