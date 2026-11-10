Mit Wii Sports legte Nintendo zum Launch der Bewegungskonsole Nintendo Wii einen der Grundbausteine für eine der erfolgreichsten Videospielkonsolen aller Zeiten. Viele Jahre sind seither ins Land gezogen und aus dem damals noch als Tech-Demo angedachten Wii Sports ist mittlerweile eine echte Videospielreihe geworden, die nun mit Nintendo Switch Sports Resort auf Nintendo Switch 2 zurückkehrt. Im Gegensatz zum Switch-Vorgänger erwarten uns diesmal nicht nur einzelne Sportarten sondern auch eine Rückkehr nach Wuhu Island. Ihr dürft euch also auf zwölf Sportarten, neue Bewegungsmöglichkeiten, eine erkundbare Insel und zahlreiche Mehrspieleroptionen freuen, die auch langfristig für Spielspaß sorgen sollen.

Zurück auf Wuhu Island

Es gibt Spielkonzepte, die eigentlich keiner großen Erklärung bedürfen – Nintendo Switch Sports Resort gehört diesen an. Egal in welcher der 12 Sportarten ihr im Spiel aktiv seid, die Steuerung geht direkt ins Blut über und ist dank Bewegungssteuerung total intuitiv. Ein Joy-Con in die Hand nehmen, eine Bewegung ausführen und schon fliegt die Bowlingkugel Richtung Kegel oder der Tennisschläger trifft den Ball. Genau dieses unkomplizierte Spielprinzip machte bereits Wii Sports zu einem riesigen Erfolg und wird im neuesten Serienableger verfeinert und fortgeführt.

Der Schauplatz dieser Sportspielsammlung ist Serienfans bekannt. Für uns geht es zurück nach Wuhu Island. Eine tropische Insel, die bereits aus Wii Sports Resort bekannt ist. Dabei fungiert die Insel diesmal nicht nur als HUB für die einzelnen Sportspiele, sondern kann weitgehend auch erkundet werden. Dies fördert die Abwechslung im Spiel und sorgt für Erkundungsfreuden.

Zwölf unterschiedliche Disziplinen

Das Herzstück des Spiels sind natürlich die zwölf verfügbaren Sportarten. Nintendo kombiniert bekannte Klassiker mit neuen Aktivitäten und versucht dadurch, sowohl Fans der Vorgänger als auch Neueinsteiger anzusprechen. Folgende Disziplinen stehen zur Auswahl:

1. Boxen: Mit gezielten Bewegungen gilt es, den Gegner auszumanövrieren und möglichst viele Treffer zu landen. Hierbei werden die beiden Joy-Con-Hälften für die Steuerung genutzt.

2. Tischtennis: Schnelle Ballwechsel und unterschiedliche Schlagvarianten verlangen ein gutes Timing und sind dank der Bewegungssteuerung authentisch umgesetzt.

3. Bogenschießen: Mit den beiden Joy-Con-Hälften visieren wir das Ziel an, um den Pfeil präzise abzuschießen. Einflüsse wie der Wind müssen berücksichtigt werden.

4. Tennis: Mit unterschiedlichen Schlagbewegungen geht es um Punkte, Sätze und den Matchgewinn – der Klassiker seit Wii Sports.

5. Volleyball: Baggern, Pritschen und Schmettern stehen im Mittelpunkt – die Steuerung ist einfach und wird mit einer Joy-Con-Hälfte ausgeführt.

6. Bowling: Der nächste Klassiker: Intuitive Wurfsteuerung. Die Kugeln können angeschnitten werden. Euch erwarten verschiedene Bahnen und besondere Herausforderungen.

7. Basketball: Dribbeln, Körbe werfen und in zusätzlichen Herausforderungen das eigene Wurfgeschick beweisen.

8. Golf: Ebenfalls seit Wii Sports dabei. Auf verschiedenen Plätzen gilt es, den Ball mit möglichst wenigen Schlägen einzulochen.

9. Daumenringen: Eine ungewöhnliche Disziplin, bei der zwei Spieler mit ihren virtuellen Daumen gegeneinander antreten.

10. Skateboarden: Mit der Maussteuerung der Joy-Con 2 geht es über verschiedene Strecken. Es können Tricks ausgeführt werden. Auch hier wird die Maussteuerung genutzt.

11. Wasserscooter: Mit den Jet-Skis geht es zum Wellenreiten. Hier haltet ihr die zwei Joy-Con-Hälften wie das Lenkrad eines Jet-Ski und düst so über die Wellen.

12. Propellerflugzeug: Mit dem Flugzeug lässt sich die Insel aus der Luft erkunden. Ballons können wie bei Pilotwings 3DS zerschossen werden überall über Wuhu-Island.

Ganz neu ist diesmal ein Seilsprung-Modus dabei. Mit selbigen sollt ihr euch vor den Disziplinen aufwärmen, um so Verletzungen zu vermeiden. Gerade die Mischung der einzelnen Disziplinen macht das Angebot in Nintendo Switch Sport Resort interessant. Während Bowling, Tennis oder Golf für Wiedererkennungswert sorgen, bringen Daumenringen, Skateboarden und die Fortbewegung auf dem Wasser und in der Luft frischen Wind ins Konzept. Der große Vorteil ist seit jeher die niedrige Einstiegshürde. Auch Menschen, die nur selten Videospiele spielen, können schnell verstehen, was zu tun ist. Genau das macht den Titel zu einem interessanten Spiel für Familien und gemeinsame Spieleabende.

Dank der neuen Fortbewegungsmöglichkeiten wie Flugzeug, Wasserscooter und Skatebord kommen weitere Spielelemente hinzu. Mit dem Propellerflugzeug, dem Wasserscooter oder dem Skateboard können verschiedene Bereiche der Insel erkundet werden. Dabei geht es nicht ausschließlich darum, von A nach B zu gelangen. Auf Sightseeing-Touren warten verschiedene Aufgaben, Fotomotive und Entdeckungen. Wer aufmerksam unterwegs ist, kann beispielsweise versteckte Hibiskusblüten entdecken und sogenannte Spocco-Fotos sammeln. Letztere verraten euch dann noch ein paar Details zu den einzelnen Orten oder Sehenswürdigkeiten.

Dadurch bekommt das Spiel eine zusätzliche Ebene, die über die klassischen Sportwettkämpfe hinausgeht. Besonders schön ist dabei die Verbindung zur bekannten Spielwelt aus Wii Sports Resort, die durchaus für den einen oder anderen nostalgischen Moment sorgen könnte.

Schnapp dir die Inselkrone oder bezwinge deine Freunde

Sport-Minispielsammlungen haben oft einen Nachteil gemeinsam: Sie bieten nicht genug Dauermotivation und Anreiz für Solospieler. Nintendo möchte dieses Problem mit dem neuen Modus Inselkrone angehen. Hier klettert ihr durch Siege in den unterschiedlichen Disziplinen auf einer Top 20-Liste empor, um den jeweiligen Insel-Champion und später sogar besonderen Legenden entgegenzutreten. Dies macht durchaus Spaß und kann auch motivieren. Dies ist eine nette Ergänzung, falls ihr Nintendo Switch Sports Resort auch allein spielen wollt.

Sportspiele leben natürlich vom Wettbewerb. Und genau hier möchte Nintendo wieder punkten. Der Mehrspielermodus ist einmal mehr das Herzstück des Spiels. Lokal können bis zu vier Personen gemeinsam an einer Nintendo Switch 2 spielen. Damit eignet sich der Titel hervorragend für Familien, Freunde und gesellige Spieleabende. Wer lieber gegen Spieler aus aller Welt antreten möchte, kann die Herausforderung auch weltweit suchen. Dazu gehören entspannte Partien und die Pro League, in der es um Ranglisten und den eigenen Fortschritt geht. Letzteres ist ebenfalls deutlich motivierender, wenn ihr euch Stück für Stück nach oben kämpft.

Gerade Bowling, Tennis und Bogenschießen dürften zu den Disziplinen gehören, die auch langfristig für spannende Duelle sowohl vor dem heimischen TV als auch weltweit mit fremden Spielern sorgen werden. Wie schon im Vorgängerspiel sammelt ihr im Verlauf des Spiels sogenannte Spocco-Punkte, diese lassen sich wiederrum für freischaltbare Extras nutzen, um euren Charakter im Spiel optisch zu personalisieren. Im Übrigen könnt ihr auch im neuesten Ableger sowohl die altbekannten Mii-Charaktere nutzen oder die Sportsmates.

Solide Technik und kleinere Kritikpunkte

Die Wii Sports-Reihe gehörte noch nie optisch zu den beeindruckendsten Spielen auf den jeweiligen Konsolen. Dies ändert sich auch auf Nintendo Switch 2 nicht. Optisch bleibt Nintendo seiner bekannten bunten und freundlichen Präsentation treu. Die verschiedenen Sportstätten und die tropische Umgebung von Wuhu Island sorgen für eine lockere Atmosphäre und sind niedlich in Szene gesetzt. Das Spiel unterstützt unter anderem HDR auf kompatiblen Fernsehern. Einen realistischen Look solltet ihr demnach nicht erwarten. Nintendo setzt bewusst auf einen stilisierten Look, der zum unkomplizierten Spielprinzip passt.

Das funktioniert besonders gut, wenn mehrere Personen gemeinsam spielen. Die Präsentation ist übersichtlich, die Sportarten sind schnell verständlich und das Spiel verliert sich nicht in unnötig komplizierten Menüs.

So überzeugend das Gesamtpaket auf den ersten Blick wirkt, ganz ohne Schwächen kommt Nintendo Switch Sports Resort nicht davon. Ein Punkt ist die Auswahl der Sportarten. Zwar stehen zwölf Disziplinen zur Verfügung, allerdings handelt es sich bei mehreren davon um bekannte Klassiker. Wer auf zahlreiche komplett neue Sportarten gehofft hat, könnte deshalb etwas enttäuscht sein. Gerade Serienkenner erhalten daher nicht so viel Neues geboten.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die langfristige Motivation. Das Freischalten von kosmetischen Gegenständen ist nett, ersetzt aber nicht unbedingt neue Spielinhalte. Auch der Kampf um die Inselkrone kann auf Dauer etwas repetitiv werden, auch wenn es ein netter Gedanke ist.

Fazit: Nintendo Switch Sports Resort

Nintendo Switch Sports Resort macht vieles richtig. Nintendo besinnt sich auf die Stärken der eigenen Sportspielreihe und ergänzt das bekannte Konzept um einige interessante Neuerungen. Die zwölf Sportarten bieten eine abwechslungsreiche Mischung aus bekannten Disziplinen und neuen Aktivitäten. Besonders die Rückkehr nach Wuhu Island ist eine schöne Idee, die dem Spiel deutlich mehr Charakter verleiht.

Die neuen Erkundungsmöglichkeiten, der Wettkampf um die Inselkrone und die erweiterten Mehrspieleroptionen sorgen dafür, dass auch abseits der klassischen Sportwettkämpfe einiges geboten wird.

Natürlich hätte ich mir an manchen Stellen noch etwas mehr Mut zu wirklich neuen Sportarten und zusätzlichen Spielmodi gewünscht. Auch die langfristige Motivation dürfte stark davon abhängen, wie viel Freude man an den einzelnen Disziplinen und den wiederkehrenden Herausforderungen hat. Unterm Strich ist Nintendo Switch Sports Resort ein unterhaltsames Gesamtpaket, dass besonders bei gemeinsamen Spieleabenden seine Stärken ausspielen kann. Wer bereits Wii Sports Resort geliebt hat, dürfte sich über die Rückkehr nach Wuhu Island freuen. Aber auch Neueinsteiger bekommen einen unkomplizierten Einstieg in die Welt der Bewegungssteuerung. Nintendo liefert damit einen gelungenen neuen Ableger seiner beliebten Sportspielreihe, der auf Nintendo Switch 2 definitiv seine Daseinsberechtigung hat.