Nintendo Switch Online Start: Der kostenpflichtige Nintendo Switch Online Service wird in der 2. September-Hälfte starten, das gab Nintendo nun via Twitter bekannt. Einen konkreten Starttermin nennen die Japaner bislang noch nicht. Auch, welche NES Spiele zum Launch angeboten werden, ist noch unklar. Weitere Details werden uns vermutlich in den kommenden Tagen und Wochen erwarten.

#NintendoSwitchOnline will launch in the second half of September. The service provides access to online play & Save Data Cloud backup in compatible games and a growing library of NES titles with added online play.https://t.co/74Hzxk9spt pic.twitter.com/JtNgmjnilE

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 10. August 2018