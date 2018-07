2017 war das Jahr der Nintendo Switch. Obwohl die Konsole erst am 03.03. erschien, purzelten zum Jahresende die Verkaufsrekorde rund um den Erdball. Nun gibt es einen neuen Rekord zu vermelden, welcher aus Deutschland stammt.

Wie Nintendo vermeldet, wurden hierzulande bislang 600.000 Einheiten der Konsole verkauft. Damit verkaufte sich die Switch besser als jede andere TV-Konsole von Nintendo im vergleichbaren Zeitraum und positioniert sich noch vor der Nintendo Wii.

Unter den 20 meistverkauften Spielen im Dezember finden sich mit Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild insgesamt 5 Switch-Titel.



Ob Nintendo im 2. Jahr daran anknüpfen kann? Nintendos Präsident erklärte bereits vor einigen Tagen die Schwierigkeiten des so wichtigen 2. Jahres.