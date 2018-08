Nintendo hält nicht viel von VR und bislang war Virtual Reality kein Thema für die Japaner. Doch das könnte sich nun ändern. Ein Twitter-Nutzer ist nun auf einen VR-Testmodus der Nintendo Switch gestoßen.

Der User random666_kys hat einen VR Test-Modus auf der Switch entdeckt, wie er in einem Video zeigt. Zuvor stieß der NutzerOatmealDome auf einen versteckten Eintrag im Menü mit dem kryptischen Namen ICommonStateGetter::SetVrModeEnabled(bool).

I was recently helping @Simon1844 with something, and I had to look at the AM services documentation. I noticed ICommonStateGetter::SetVrModeEnabled(bool), which was discovered around this time last year. Has anyone actually tried calling it…?

— OatmealDome (@OatmealDome) 7. August 2018