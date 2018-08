Durch eine Auflistung im eShop wurde die Downloadgröße vieler neuer Nintendo Switch Spiele bekannt, die in nächster Zeit erscheinen werden. Darunter auch Valkyria Chronicles 4 oder Little Dragons Cafe. Weiter unten findet ihr die Liste und dadurch heraus, ob ihr Speicherplatz freigeben oder gar eine Speicherkarte hinzu kaufen müsst.

Valkyria Chronicles 4 – 10.6GB

The World Ends with You: Final Remix – 2.4GB

Shio – 2.0GB

Claws of Furry – 1.7GB

Polygod – 839MB

Nightmares from the Deep 2: The Siren’s Call – 824MB

Little Dragons Cafe – 636MB

Spectrum – 441MB

Red’s Kingdom – 439MB

Tetra’s Escape – 422MB

Manual Samuel – 345MB

The Amazing Shinsengumi: Heroes in Love – 273MB

SubaraCity – 256MB

Robbotto – 220MB

Shut Eye – 147MB

Mini Metro – 107MB

Sigi – A Fart for Melusina – 97.0MB