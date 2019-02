Nintendo Switch dominiert laut Berichten weiterhin die Konkurrenz

Mit der Nintendo Switch hat Nintendo erstmalig eine Hybrid-Konsole auf den Markt gebracht. Obgleich die verbaute Leistung nicht ganz an die PlayStation 4 oder Xbox One heranragt, punktet die Konsole mit einem gelungenen Handheld-Modus, womit ihr sogar unterwegs die erstklassigen Spiele von BigN genießt. Und gerade diese gegebene Mobilität sollte man nicht unterschätzen. Stellt doch gerade diese eine vielzahl der Besitzer das Hauptargument für die Anschaffung Nintendos neuester Konsole da. So könnt ihr beispielsweise ganz entspannt spielen, während euer Partner seine/ihre liebste Serie schaut oder verbindet einfach das sommerliche Picknick mit einer Runde Mario Kart 8 Deluxe im Park. Genial!

Wie man jetzt zudem noch den Zahlen eines NPD-Berichts entnehmen kann, ist die Nintendo aber nicht nur innovativ, sondern eben auch von den Verkaufszahlen auf Kurs. So wurden alleine im Januar 2019 284.000 Einheiten von der Hybrid-Konsole verkauft. Dagegen waren es bei der PlayStation 4 195.000 Stück und von der Xbox One nur schlappe 101.000.

Some early (unconfirmed) hardware figures for the January NPD report suggest that the Nintendo Switch wins the month with ease. Performance is up YoY (despite having one less week of sales compared to 2018).

Switch – 284k

PS4 – 195k

Xbox One – 101k

— Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) 19. Februar 2019